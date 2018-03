Sis entitats solidàries de Martorell participen en el primer dia de la cooperació

La plaça de la Vila i El Círcol de Martorell van acollir, dissabte, el primer Dia de la Cooperació al Desenvolupament. Es tracta de la proposta de crear un espai lúdic, solidari, de difusió i d'intercanvi per a cinc entitats amb vincles locals, segons s'explicava ahir des de l'Ajuntament.

La proposta es va organitzar per mitjà d'una fira matinal amb parades informatives, tallers infantils i actuacions, i amb una taula rodona i una exposició a la tarda, organitzades per la regidoria de Comunicació, Cooperació i Participació de l'Ajuntament de Martorell.

Les entitats van disposar d'un altaveu per mostrar a la ciutadania els seus projectes solidaris arreu del món.

«Aquest Dia de la Cooperació ha reunit per primer cop les entitats solidàries, i ha de servir per posar a la seva disposició recursos i eines perquè siguin conegudes, i per transmetre als infants que la cooperació atén persones que estan molt pitjor que nosaltres», destacava la regidora de Cooperació, Míriam Riera, en declaracions recollides al web municipal. La mateixa Riera indicava que «és la primera edició d'una jornada que esperem que cada vegada vagi creixent i l'anem fent més grossa».

L'ONG Mans Mercedàries, Ocularis, els Amics de Fundase Bolívia, Vedanthangal Sangam Laia Foundation i la Fundació Anepal van omplir parades informatives i de venda d'articles solidaris per recaptar fons i van oferir 6 tallers infantils.