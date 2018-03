Aigua és vida reclama a l'Ajuntament que regularitzi la concessió privada

La plataforma Aigua és Vida ha reclamat a l'Ajuntament d'Igualada que regularitzi el més aviat possible el servei municipal d'aigua a la ciutat. Després de fer-se pública la primera part de l'estudi de la Diputació de Barcelona que xifra en 3,1 milions d'euros els actius a Igualada de la concessionària Aigua de Rigat, l'entitat creu que no cal esperar fins a la segona part de l'estudi –l'auditoria econòmica- per començar a treballar en la regularització del servei. Aigua de Rigat presta des de fa un segle aquest servei a la ciutat, sense que s'hagi fet mai un concurs de concessió pública.

D'altra banda, l'entitat creu que l'opció de municipalitzar el servei seria viable, però troben difícil que es pugui tirar endavant abans de les eleccions municipals del 2019. Per això, demanen que els partits «es posicionin i portin al programa si volen una gestió pública o privada».

Igualada no ha arribat a crear mai formalment un servei municipal d'aigua i és una empresa privada –Aigua de Rigat– qui el presta des de la dècada dels anys vint del segle passat. Malgrat que no hi ha hagut mai cap concurs públic de concessió, l'empresa ha assumit històricament tant la prestació del servei com la instal·lació de la infraestructura. Aigua és Vida va fer pública aquesta situació l'any 2016 i l'Ajuntament va iniciar un procés per poder ordenar el servei i posar fi a aquesta irregularitat.

Per fer-ho possible, el consistori va encarregar una auditoria a la Diputació de Barcelona, de la qual s'han fet públics els primers resultats i xifren els actius d'Aigua de Rigat a Igualada en 3,1 milions d'euros. Juan Carlos González, d'Aigua és Vida a l'Anoia, ha dit que aquesta xifra «desmenteix de lluny la que va donar el regidor Jordi Pont, que deia que els actius sumarien 30 milions d'euros». Davant d'aquesta dada, tot i que Aigua és Vida entén que caldrà complementar-la amb la segona part de l'auditoria que falta per fer, l'entitat considera «viable» que es pugui municipalitzar el servei.

Amb tot, la plataforma creu que la primera passa a fer abans de la municipalització és la regularització del servei i han apressat l'Ajuntament a fer-ho. Pau Ortínez, membre d'Aigua és Vida, va afirmar ahir que «no és necessari esperar a tenir la segona part de l'estudi i ja es poden activar tots els procediments administratius i legals». «Demanem que s'activin ja els procediments perquè quan tinguem la segona part de l'estudi l'endemà ja tinguem un informe que ens digui com s'haurà de regularitzar el servei», va apuntar Ortínez.

D'altra banda, Aigua és Vida també creu que seria «lògic» que l'Ajuntament d'Igualada es vengui el 33% de les accions que té de l'empresa Aigua de Rigat –actualment controlada per Agbar. Ortínez ha dit que quan el consistori tingui una valoració dels seus actius «seria lògic que se'ls vengui perquè aquesta empresa es troba en fals a la ciutat».

L'entitat també va tornar a reclamar que els regidors del govern municipal d'Igualada que són membres del consell d'administració d'Aigua de Rigat «deixin de cobrar» per assistir a les comissions. Ortínez ha lamentat que es tracta d'un fet «anacrònic» i va dir que aquestes persones «cobren 36.000 euros per assistir a aquestes comissions».

La plataforma també ha demanat un cop més que el consistori busqui un assessorament extern i que «no confiï només en els serveis municipals».