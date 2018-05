Els focs de Sant Joan són els principals protagonistes d'una trobada a Igualada

El congrés es va celebrar a l´Escola Pia d´Igualada i hi van participar un centenar de persones

L'Escola Pia d'Igualada va ser l'epicentre ahir del Congrés Internacional de Focs de Sant Joan, on gent vinguda d'arreu dels Països Catalans i la Catalunya Nord van posar en comú experiències, vivències i anècdotes amb les diverses activitats que es van celebrar al llarg de la jornada, en una trobada que unia tradició amb reivindicació, amb l'actualitat política catalana com a epicentre d'aquestes demandes de llibertat.

La intenció de l'acte, a banda de discutir i parlar d'aspectes tècnics de l'encesa de fogueres i altres relacionats amb la festa i tot allò que l'envolta, va ser fer una trobada calmada, amb una voluntat didàctica i d'aprenentatge comú com demostren les dues conferències que es van fer i el fort arrelament històric que té la tradició entre els assistents a l'acte.

Ha estat organitzada per l'Associació de la Flama del Canigó d'Igualada, el Comitè Internacional dels Focs de Sant Joan i Òmnium Cultural, a més de rebre el suport institucional i econòmic del consistori anoienc per part dels departaments de Cultura i Joventut. L'assignació econòmica ha estat possible gràcies al projecte Impuls de pressupostos participatius de la ciutat.

Aquest congrés feia més de 30 anys que no se celebrava a la capital de l'Anoia i ha variat el lloc de celebració entre poblacions del Principat i de la Catalunya Nord. Més de 100 persones es van acreditar als actes del congrés amb gent vinguda d'arreu dels Països Catalans, amb un fort interès per la Flama del Canigó.

Entre les activitats que es van celebrar en aquesta trobada intergeneracional i amb un fort sentiment d'orgull per aquesta tradició tan arrelada i estesa, sobretot al Principat però també a altres terres de cultura catalanes, hi va haver dues conferències, una visita guiada al celler cooperatiu i el centre històric d'Igualada, un sopar de germanor i un fi de festa musical amb La Guingueta.

La trobada va tenir un record especial i reivindicatiu per la llibertat dels presos polítics en un moment i un context polític que dóna a mostres de tradició, com és la Flama del Canigó, un motiu més per reivindicar i potenciar la cohesió del poble català, segons va indicar Roger Soler, president de l'Associació Flama del Canigó d'Igualada.

Entre els assistents al congrés hi havia membres d'Òmnium Cultural, del Comitè Internacional Focs de la Flama del Canigó i de l'Ajuntament d'Igualada. Se celebra des del 1978. L'últim cop que es va fer a Igualada va ser el 1987. En pròximes edicions s'anirà alternant la celebració entre la Catalunya Nord i el Principat.