Igualada canvia el contracte d'escombraries per millorar la selectiva

El ple municipal de l'Ajuntament d'Igualada va aprovar en el darrer ple celebrat aquesta setmana una modificació del contracte que regula la gestió del servei de recollida selectiva de residus domiciliaris, la neteja i el reg, la recollida de residus del polígon industrial, la recollida segregada del cartró comercial, el transport de residus a les plantes corresponents, la gestió de la planta de transferència, la gestió de la deixalleria i la gestió de l'oficina tècnica i d'atenció al ciutadà.

Aquest servei el presta a la capital de l'Anoia l'empresa mixta Societat Municipal Mediambiental d'Igualada (SMMI). El mes de setembre passat de l'any 2017 ja es va fer una modificació de contracte que va servir per a afegir nous recursos enfocats molt específicament a la recollida selectiva i al manteniment de les zones blanques d'aparcament gratuït, de recent creació. Ara, sis mesos després, aquesta nova modificació se centrarà més concretament en la millora de la neteja viària i, totes dues, suposaran en conjunt que l'Ajuntament destinarà des d'ara cada any 470.000 euros més al servei de neteja.

Tal com explica el tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, en base a les enquestes de qualitat efectuades, a les auditories sobre el servei, a les queixes rebudes per l'oficina d'atenció ciutadana, als informes dels agents cívics municipals i a les conclusions extretes per la comissió de seguiment que es reuneix regularment per avaluar-ne el funcionament, s'han pogut identificar aquelles mancances més prioritàries i els recursos considerats adients per posar-hi remei. L'objectiu, assegura Jordi Pont, és «seguir adaptant aquest servei de manera progressiva a allò que necessita la ciutat, amb l'objectiu de tenir un espai públic cada cop més net».

Ara, doncs, es contempla afegir, entre altres elements, peons de neteja manual en eixos viaris de freqüent acumulació de brutícia, peons per a la neteja de places, nou personal per a la recollida manual al nucli antic en cap de setmana i el reforç de recursos cada dia més valorats com el de la brigada mòbil per a la recollida urgent de voluminosos.