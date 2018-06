Un miler de persones corren en defensa de la salut mental a Martorell

L´Hospital Sagrat Cor de Martorell va celebrar diumenge la sisena edició de la Cursa i Marxa Solidàries de Martorell amb el lema "Entre tots per la salut mental" Unes 1000 persones hi van participar. Els corredors hi van prenre part per defensar la salut mental. La iniciativa té per objectiu sensibilitzar i apropar la població a la problemàtica de les malalties mentals.A més de les aportacions econòmiques, que es destinaran a la Fundació Benito Menni, s´ha recaptat una tona d'aliments, que s'entregarà a la Creu Roja del Baix Llobregat.Martorell.

Unes 1000 persones van participar ahir en la sisena Cursa i Marxa Solidàries de Martorell, organitzada per l´Hospital Sagrat Cor de Germanes Hospitalàries en col·laboració amb l´Ajuntament de Martorell. Amb el lema "Entre tots per la salut mental", aquesta iniciativa solidària pretén sensibilitzar i apropar la població a la problemàtica de les malalties mentals.Es van dur a terme una cursa i una marxa de llarg recorregut. La cursa va consistir en un itinerari de 10 km de distància amb trams d´asfalt i de muntanya, i la marxa llarga fou de 7,6 km.

També hi va haver una marxa de distància curta (1 km) per dins del recinte hospitalari, destinada als interns del centre. Per últim, i després de l´èxit de l´anterior edició, es va fer una cursa de distància curta per als més petits.Carlos Márquez, coordinador d´Infermeria de l´Àrea de Psiquiatria de l´Hospital Sagrat Cor de Martorell i membre del comitè organitzador de l´acte esportiu, es mostra "molt satisfet" de l´edició d´enguany i reconeix que aquesta cita anual aporta el seu grau de sorra per contra l´estigma associat amb les persones que pateixen un problema de salut mental. "L´objectiu principal sempre ha estat trencar aquest estigma, i quina millor manera que celebrant un esdeveniment esportiu, que a més de promoure hàbits saludables, ens permet mostrar a la societat el nostre centre i la nostra realitat", explica.

"En aquesta cita, l´Hospital obre les portes a tothom, que de fet estan sempre obertes", afegeix.Els beneficis d´aquesta cinquena edició es destinaran íntegrament a la Fundació Benito Menni, promoguda per les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. Aquesta institució treballa per garantir el dret a la salut mental als països més desafavorits i en diferents programes relacionats amb la salut mental al nostre país.Així mateix, com cada any, l´organització va demanar als participants, tant de la cursa com de la marxa, l´aportació d´1 kg d´aliment sòlid. Els aliments recaptats, una tona, es destinaran a la Creu Roja del Baix Llobregat, qui s´encarregarà de distribuir-los segons les necessitats socials.El guanyador de la cursa en categoria absoluta masculina va ser Carlos Montllor Vegas i en la categoria absoluta femenina, Sara Prescoli. Sobre l'Hospital Sagrat Cor de MartorellL'Hospital Sagrat Cor de Martorell és un centre assistencial que ofereix atenció hospitalària en salut mental i sociosanitària, i que disposa de més de vint equipaments comunitaris repartits pel territori català. El Centre és gestionat per la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.