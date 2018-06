Igualada reuneix 500 persones en el sopar groc de suport als familiars dels presos

La plaça que queda entre el Museu de la Pell d'Igualada i l'adoberia Bella va quedar plena de taules en el sopar groc que la ciutat d'Igualada i la comarca de l'Anoia va oferir la nit de divendres. Més de 500 començals van participar d'aquest àpat col·lectiu que com explica la vicepresidenta segona d'Òmnium, la igualadina Marina Llansana, és un punt de retrobament per a la gent més compromesa i més col·laboradora del procés i un dia per omplir les guardioles que serveixen per assumir les despeses del procés.

El sopar groc d'Igualada va ser un èxit tant per l'assistència com per l'activació d'una cinquantena de voluntaris que es van posar al servei dels cuiners i l'organització de l'acte. Quatre xef igualadins coordinats per Joan Fontanella van preparat l'àpat. Plats cuinats, molt elaborats, segons expliquen fonts de l'organització, Òminum i l'ANC d'Igualada, amb la col·laboració del Casal Popular Foment.

Les conselleres Vergés, Borràs i l'alcalde d'Igualada es van dirigir als assistents a l'inici del sopar. També van parlar els vicepresidents de l'ANC, Pep Cruanya, i Òmnium, Marina Llansana, i la cloenda va ser per als familiars de presos, Ferran Civit, marit de la conseller exiliada Meritxell Sarret, i Meritxell Lluís, esposa del que era conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.

Marina Llansana destacava la gran col·laboració que havien trobat els organitzadors amb diferents empreses i entitats, amb els col·lectius de músics per la llibertat que van interpretar diferents peces, perquè totes aquestes col·laboracions serveixen per poder fer més aportació a les guàrdioles que després serveixen perquè es puguin assumir les despeces que genera la situació de presos i exiliats. En aquest cas, els diners seran per a la Societat Catalana del Dret civil, que integren els familiars. Òmnium i ANC tenen una altra caixa de solidaritat, que és d'on han soritt els diners per pagar les fiances, però que en aquests moments "malauradament", segons explica Llansana, "no l'estem utilitzant", perquè els jutges no dictes condicions per a cap posada en llibertat.