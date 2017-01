Denuncien tracte de favor als exdirectius empresonats de NCG

El portaveu del PSdeG-PSOE a l'Ajuntament de Lama (Pontevedra), Enrique Vaqueiro, va denunciar ahir el presumpte «tracte de favor» als exdirectius de Novacaixagalicia que han ingressat al centre penitenciari d'aquest municipi pel cobrament d'indemnitzacions milionàries.

Vaqueiro va reclamar a la direcció de la presó «el mateix tracte» per als exdirectius de la caixa gallega, perquè «no per ser delinqüents de coll blanc» se'ls ha de derivar, va assenyalar, als mòduls «més laxos» com el de respecte i convivència al qual han accedit.

El portaveu socialista a A Lama va reclamar que compleixin condemna «en les mateixes condicions» que qualsevol altre ciutadà que hagi comès un delicte i «sense cap tipus de privilegis».

«No són ben rebuts a A Lama, però aquí hi ha un centre penitenciari i no ens queda una altra més que atendre'ls, però en igualtat de condicions com la resta de presos perquè aquí tots han de ser iguals», va assenyalar

A més, Enrique Vaqueiro ha reclamat al director del penal de Pontevedra que aclareixi si, com asseguren els funcionaris, les autoritats de la presó han rebut als exdirectius de Novacaixagalicia a la seva arribada a la presó, per la qual cosa demana saber «qui els va rebre i de quina forma» perquè ho considera una irregularitat, «per molt importants que siguin».

L'Audiència Nacional va ordenar l'ingrés a presó dels cinc exdirectius de Novacaixagalicia Banc condemnats a dos anys de presó per les prejubilacions milionàries que es van concedir a si mateixos abans d'abandonar l'entitat bancària i que van ascendir a 14 milions d'euros. La secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional va denegar la suspensió de la condemna, una vegada que el Tribunal Suprem la va confirmar el mes de setembre passat, amb la qual cosa s'acorda el primer ingrés a presó per complir condemna d'antics responsables d'una caixa d'estalvis. L'Audiència Nacional ha valorat la gravetat dels fets i que el mateix Tribunal Suprem, en la sentència de setembre, considerés benèvola la pena de dos anys imposada als exdirectius José Luis Pego, Gregorio Gorriarán i Óscar Rodríguez Estrada, així com l'expresident de Caixanova Julio Fernández Gayoso i l'assessor jurídic, Ricardo Pradas.