Detingut un presumpte terrorista que planejava un atemptat al metro de Viena

Un comando especial de la Policia va detenir aquest divendres a Viena a un suposat terrorista, amb nacionalitat austríaca, que planejava un atemptat a la capital, ha informat el ministre de l'Interior, Wolfgang Sobotka. El suposat terrorista islamista pretenia cometre possiblement un atemptat de bomba contra el sistema de metro de la capital austríaca, han indicat avui les autoritats locals.

Preguntat la ràdio pública Ö1 aquest matí, el director general de la Seguretat Pública d'Àustria, Konrad Kogler, va dir que el metro vienès "era un dels possibles objectius" que el detingut pretenia atacar "molt aviat". Segons el funcionari, la Policia austríaca també va rebre indicis d'altres "llocs públics populars" de Viena com a possibles objectius d'un atac amb una bomba.

El detingut és un jove austríac, de 18 anys d'edat i d'origen albanès, qui va estar en el passat recent diverses vegades a l'exterior.

Però segons les autoritats austríaques, no es tracta d'un antic combatent islamista que ha tornat de l'Orient Mitjà el país alpí sinó d'una home amb residència habitual a Viena. "Vam tenir indicis que planejava un atemptat molt aviat. Estem seguint aquestes pistes de forma molt intensa. Hem realitzat registres d'habitatges, on ens hem confiscat telèfons mòbils i ordinadors. Estem veient ara com de concrets era els plans", ha afegit Kogler.

El funcionari austríac no va voler especular sobre possibles còmplices del jove a Viena, encara que va revelar que la policia investiga ara l'entorn del detingut i que possiblement vagi a realitzar més registres i més detencions. Segons Kogler, la ciutadania austríaca "pot sentir-se segura", encara que va demanar a tothom "ser vigilant", sobretot en relació amb artefactes deixats en llocs públics.

Un comando especial de la Policia va detenir ahir a aquest sospitós en un barri obrer de Viena, on viuen molts musulmans. El jove portava almenys quatre dies sota vigilància policial abans de ser arrestat.

El ministre de l'Interior austríac, Wolfgang Sobotka, va explicar ahir a la nit que les autoritats van rebre informació des de l'exterior, encara que no va precisar la font.

Els investigadors austríacs estan verificant els seus contactes a l'estranger, ha afegit el ministre, que va parlar d'un possible rerefons "salafista" (musulmà ultraconservador) del detingut.

El diari sensacionalista "Kronen Zeitung", que va ser el primer a informar sobre aquesta detenció, assegura que el sospitós és un simpatitzant del grup terrorista Estat Islàmic (EI) i que pretenia cometre un atemptat d'aquí al 30 de gener. Després de l'atemptat amb un camió contra un mercat de Nadal a Berlín al desembre passat, la policia austríaca havia augmentat les seves mesures de seguretat a tot el país, especialment a Viena.

Àustria té una important comunitat musulmana, amb més de mig milió de persones, que en gran part viuen a Viena. En la seva majoria els musulmans austríacs són d'origen turc, encara que també hi ha importants grups d'origen bosnià, albanès i txetxè.