El rei Felip VI truca a Puigdemont per expressar-li el condol

?Segons va anunciar el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, el rei Felip VI va trucar-li per expressar-li el condol per la mort dels dels agents rurals. Per la seva banda, Puigdemont, a Twitter es va manifestar «colpit» pel tràgic succés i va estendre tot el seu «suport a les famílies en aquestes hores dramàtiques i als agents rurals». En una nova piulada, va agrair la trucada del monarca de l'estat espanyol_ «agraeixo la trucada del rei expressant el condol per la mort a trets de dos agents rurals. Cal l'escalf de tots cap a les famílies», va manifestar. El President va afirmar que eren «moments durs», i que «ningú s'ho hauria esperat».