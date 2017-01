Una bossa d'aire fred portarà nevades aquest dimecres a cotes de 400 metres

Un embossament d´aire fred, procedent de les latituds més altes, afectarà Catalunya aquest dimecres. A banda, de la baixada de les temperatures es preveu que pugui nevar fora del Pirineu. La cota de neu se situarà als 400 metres al Prepirineu i també s´estendrà amb el pas de les hores a altres punts de la zona central del litoral i prelitoral, així com de la Catalunya Central, segons el Servei Meteorològic. Puntualment es podria veure neu per sota d´aquesta cota, fins i tot en forma de xàfec de neu granulada. Per sobre els 500 metres es podran acumular més de dos centímetres de neu i, per aquest motiu, el Servei Meteorològic ha emès un avís de situació de risc per neu.

Aquesta pertorbació s´allunyarà dijous, però s´espera l´arribada d´un nou sistema frontal que donarà lloc a precipitacions extenses entre divendres i dissabte, però amb una cota de neu força més alta, per sobre dels 1.000 metres.

El gener d´aquest 2017 s´està mostrant meteorològicament molt mogut a Catalunya. Després de l´abundant nevada que va caure al Pirineu del 13 al 16 de gener i la posterior onada de fred que va afectar tot Catalunya entre els dies 17 i 19, un important temporal de llevant i gregal ha provocat pluja abundant als dos extrems del país, neu a la serralada prelitoral, una ventada important prop de la costa i alteració marítima excepcional que ha fet estralls a tot el litoral català entre dijous passat i aquest dilluns.

198,4 litres a Cadaqués

Durant el temporal, la pluja ha afectat gairebé exclusivament les comarques del litoral i del prelitoral, essent abundant als dos extrems del país i molt més minsa al litoral central. En canvi, a molts sectors del Prepirineu, vessant sud del Pirineu occidental, nord del pla de Lleida i punts de la Catalunya Central, ha estat entre minsa i inapreciable.

Entre dijous passat i aquest dilluns les pluges han deixat 198,4 litres a Cadaqués, 187,8 a Cassà de la Selva, 179,4 a Torroella de Montgrí o 155,4 a Roses.

Coincidint amb el mínim de pressió de la baixa en superfície, dissabte es van reforçar notablement el vent i l´alteració marítima. Tot i això, va ser un dia de precipitació dèbil a Catalunya, amb acumulacions poc abundants en general.

Diumenge el flux de gregal va provocar que les precipitacions es concentressin a la Costa Brava, amb alguns registres superiors als 100 litres en 24 hores.

Nevada a la serralada prelitoral

Al llarg de l´episodi la cota de neu s´ha situat en general al voltant dels 800 i els 1.000 metres, amb acumulacions superiors als 20 centímetres a les parts més altes del massís dels Ports, el Montseny, les Guilleries i el Collsacabra. Concretament, dilluns es van registrar 38 centímetres als Ports i dissabte 28 centímetres al Puig Sesolles, el gruix més important registrat per aquesta estació des de la seva instal·lació el setembre de 2010.

En menor mesura, la nevada també ha afectat el Pirineu més oriental (Ripollès), amb gruixos de 19 centímetres a Setcases i 15 a Ulldeter. Al vessant nord del Pirineu els gruixos han estat en general inferiors als 5 centímetres.

Ratxes de vent de més de 70 km/h al litoral

El vent de llevant i gregal ha bufat amb ratxes fortes a molts sectors del litoral i del prelitoral, especialment durant la nit de dissabte a diumenge. El Servei Meteorològic recorda que ratxes de 70 a 90 km/h poden semblar registres discrets, sobretot si es comparen amb les ventades de component nord que sovint superen àmpliament els 100 km/h als dos extrems del país i a cotes altes del Pirineu, però es tracta de ventades poc habituals a prop de l´àrea metropolitana de Barcelona.

Així, l´estació de Barcelona – Zona Universitària va registrar 76,7 km/h de ratxa màxima la matinada de diumenge. Feia vuit anys que no hi feia tant de vent, des de l´excepcional 24 de gener de 2009, quan el fort vent va assolir els 99,0 km/h. A Cabrils (Maresme), la ratxa màxima de diumenge va ser de 83,2 km/h, la més forta dels últims sis anys, des del 12 d´octubre de 2010, quan el vent intens va registrar una màxima de 96,8 km/h.

Un temporal de mar excepcional

El fort onatge ha estat l´aspecte més destacat del temporal després que ha causat molts danys a tot el litoral català. Entre dissabte i diumenge hi va haver mar brava, amb onades de 4 a 6 metres d´altura, a bona part de la costa, puntualment amb alguna onada de fins a 7 metres, com és el cas de Badalona (Barcelonès).

El temporal ha estat especialment excepcional al litoral Central i a la Costa Daurada, essent un dels més importants de les últimes dècades. En canvi, tot i que les onades també han estat molt importants a la Costa Brava, hi ha temporals recents que en alguns sectors han causat onades comparables. És el cas del 20 de desembre de 2016, quan a l´Estartit també es van registrar onades de 4 a 6 metres d´altura.