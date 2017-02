Puigdemont veu malalta la democràcia espanyola per enviar a judici la política

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va denunciar ahir, des del faristol del Parlament, que la democràcia espa-nyola «ha emmalaltit», mentre que l'oposició li va refregar les afirmacions de l'exsenador d'ERC Santiago Vidal, que va parlar d'obtenció «il·legal» de dades fiscals dels catalans.

El ple d'ahir al Parlament, en paral·lel al judici per la consulta sobiranista del 9-N del 2014, va viure una de les seves sessions més intenses de la legislatura, ja que, poc després d'arrencar, Puigdemont va sorprendre a tots en fer ús del seu dret a demanar la paraula per parlar des de la tribuna d'oradors del Parlament.

En una de les seves intervencions més contundents com a President, Puigdemont va voler deixar constància de la seva indignació pel fet que «en aquests moments s'estigui jutjant uns responsables polítics que van permetre» el 9-N, en al·lusió a Artur Mas, Joana Ortega i la diputada de Junts pel Sí Irene Rigau, l'escó de la qual estava ahir decorat amb una simbòlica urna de cartró. «Una democràcia que envia a judici els responsables polítics d'una jornada tan edificant i sana com la del 9-N, una jornada que crea un profund i noble sentit de ciutadania, és una democràcia que ha emmalaltit», va protestar. Segons Puigdemont, «aquest judici serà jutjat per la història com ho va ser la sentència contra l'Estatut i la negativa obtusa a dialogar sobre el que passa entre Catalunya i Espanya». Per al President català, «no voler parlar és una decisió errònia i irresponsable, perquè és d'això, del que hem de dialogar. Dialogar demana voluntat per fer-ho».

Puigdemont va advertir el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que, si es veu «capaç de ser interlocutor» entre el president dels EUA, Donald Trump, i Amèrica Llatina, Europa, el Nord d'Àfrica i Orient Mitjà, «hauria de ser encara més capaç de ser interlocutor actiu amb Catalunya». El President català, que té una reunió pendent amb Rajoy, va assegurar que és el cap de l'executiu central qui l'ha ajornada fins «després del congrés del PP2 d'aquest cap de setmana.

La intervenció de Puigdemont va obrir un torn de paraules que van aprofitar els líders de tots els grups parlamentaris. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va retreure al sobiranisme que només «tregui pit» al Parlament sobre una possible desobediència al Tribunal Constitucional, però no en el judici del 9-N, i va convidar Puigdemont a convocar eleccions aquest any. «Deixarà de ser President i no haurà parlat d'una altra cosa que no sigui el monotema», va advertir la cap de l'oposició a Catalunya.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va afirmar que el judici del 9-N «és un espectacle no desitjat, sense precedents, inútil des del punt de vista de la solució del conflicte», i va avisar el Govern que, si el que fa «no és legal, no és democràtic». El president del grup parlamentari del PPC, Xavier García Albiol, va acusar Puigdemont de tenir «fòbia» al diàleg.

Com Arrimadas i Iceta, García Albiol també va furgar en les afirmacions que van portar Santiago Vidal a dimitir com a senador d'ERC i va instar el Govern a presentar una denúncia contra l'exjutge «per calúmnia i difamacions». Diputats de C's, PSC i PPC van convertir la sessió de control al Govern en un monogràfic sobre les declaracions de Vidal i van exigir explicacions als consellers Oriol Junqueras (Economia) i Carles Mundó (Justícia), els quals s'han desmarcat de les polèmiques paraules de l'exsenador d'ERC. Per tancar aquest assumpte, Puigdemont va assegurar que «aquest Govern no ha obtingut i no obtindrà, mentre jo sigui President, cap dada de manera il·legal o il·lícita».

El president de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, va criticar l'estratègia de la defensa en el judici del 9-N, mentre que la portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, va donar per fet que el referèndum que preveu convocar aquest any el Govern «no serà legal» i va animar els comuns a sumar-se a la «desobediència».