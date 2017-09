La Guàrdia Civil entra a dues impremtes de l'Hospitalet i Sant Feliu de Llobregat

La Guàrdia Civil ha entrat a les impremtes Artyplan, a Sant Feliu de Llobregat, i Marc Martí, a l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous al vespre, diverses patrulles del cos policial han estat patrullant pel polígon del Pla Sant Feliu, on hi ha Artyplan i dues impremtes més. També han inspeccionat la càrrega de dues furgonetes, una just davant de les naus que acullen les impremtes i una segona en una de les rotondes d'accés al polígon. Cap a les dues del migdia han accedit a dins de les dependències d'Artyplan. Agents del cos també han entrat a Marc Martí i, segons han explicat fonts de l'empresa a l'ACN, els agents estan esperant una ordre judicial. Els agents buscarien material relacionat amb l'1-O tal com ja van fer la setmana passada en una impremta de Constantí.

A Sant Feliu de Llobregat, hi ha 6 vehicles de la Guàrdia Civil i 6 agents que custodien les entrades dels dos locals que Artyplan té en aquest polígon.