Rajoy sosté que mantenir l'«obstinació» de fer el referèndum provocarà «ridícul» i «tensió social»

El president del govern espa-nyol, Mariano Rajoy, va fer ahir una nova crida a la Generalitat perquè desisteixi en les seves pretensions, i li va reclamar «parar» i dir públicament als catalans que no hi haurà referèndum sobiranista el pròxim 1 d'octubre.

Rajoy va clausurar ahir a Palma una reunió de presidents provincials i secretaris autonòmics del partit en la qual va insistir en aquest missatge a les autoritats catalanes que ja ha enviat els últims dies després que s'hagi desmuntat la infraestructura i l'organització de la consulta per part del jutge i les forces de seguretat.

Mantenir l'obstinació de celebrar el referèndum, va advertir, provocarà «ridícul» i una «tensió innecessària a la societat», i per això va demanar als seus promotors que reconeguin d'una vegada públicament que la consulta no tindrà lloc.

«El més sensat, el més raonable i el més democràtic és parar; diguin que no hi ha el referèndum que saben que no n'hi haurà cap», va dir Rajoy als responsables de la Generalitat, i va subratllar que en mans dels qui han posat en marxa aquesta dinàmica rau «el retorn a la normalitat, a la tranquil·litat i a la llei».

A més, va dir que els organitzadors del referèndum saben des de fa molt temps que no tindrà lloc. Per això, els va fer «responsables del que està succeint» a Catalunya els últims dies.

Rajoy va enviar un missatge de retret al líder de Podem, Pablo Iglesias, per haver anomenat presos polítics els detinguts per l'1-O, una «ximpleria» i una «enorme falsedat».