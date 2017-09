Els Mossos traslladen les ordres de Fiscalia a escoles i instituts de Manresa

Els centres educatius de Manresa que habitualment són punts de votació a les eleccions ja han rebut la visita dels Mossos d'Esquadra per evitar que obrin l'1-O seguint les instruccions de la Fiscalia Superior de Catalunya. La situació ha generat en alguns casos inquietud entre els equips directius, que consideren que els fan assumir funcions i responsabilitats que no els pertoquen, segons han manifestat a Regió7.

Per una banda, els Mossos d'Esquadra els lliuren les directrius de la Fiscalia en les quals els alerta que lliurar les claus del centre a algú, també a l'administració catalana, pot suposar un delicte de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics; que tenen l'obligació d'impedir l'obertura del centre sense la seva autorització i que han de denunciar a la policia la presència al seu centre de persones alienes. Per altra banda, el departament d'Ensenyament ha manifestat públicament que les direccions dels centres no han de patir per res. Cap de les escoles i instituts que habitualment són punts de votació no han rebut cap notificació oficial informant-los que diumenge seran col·legi electoral.

És una situació difícil de gestionar, ha explicat a Regió7 el director de l'institut Pius Font i Quer, Valentí Grau. «Som al mig i et volen fer veure que tens responsabilitats que no tens. Els directors no som guàrdies civils ni mossos per molt que siguem autoritat pública. Ho som per dur a terme la tasca educativa i en horari lectiu. Ens fan entendre que hem de ser aquí nit i dia perquè ningú no vingui a votar». Per a Grau als directors «se'ns ha volgut traslladar unes suposades funcions que no tenim». És una situació «que hem de gestionar». Explica que sent que té el suport d'Ensenyament i que a l'institut s'han treballat «els respecte als valors de l'altre» per evitar «un conflicte que no teníem».

«No sé què farem», ha comentat el director de l'escola Renaixença, Pere Cano. «Hi ha una incertesa total». «Es diu que vindran a precintar; el departament, que no és responsabilitat nostra i l'escola és un edifici municipal». Quan hi ha eleccions «jo no obro l'escola. L'Ajuntament té claus», afirma.

Un director d'una escola de primària generalment dos mesos abans que hi hagi unes eleccions rep la informació que l'equipament serà un centre electoral, «però tampoc no se'm demana permís». Ara es pregunta a qui ha de fer cas, i reclama poder disposar d'instruccions concretes i per escrit. «No hi ha ningú de dalt que ens digui què hem de fer. Han fet declaracions públiques però no ens han donat res per escrit. Això que diuen que ens protegiran, m'ho poden dir en un paper firmat?», demana.