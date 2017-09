Almenys 22 morts per una estampida humana a Bombai

Almenys 22 persones han mort i al voltant de 25 n'han resultat ferides com a conseqüència d'una estampida en un passadís en una estació de Bombai, a l'oest de l'Índia. Una font oficial va explicar que l'estampida va ocórrer quan diverses persones que s'havien protegit de la pluja en un pont que serveix de passadís cap a l'estació de metro a Elphinstone Road van tractar de sortir del passadís, el que va generar una allau humana. El portaveu va assenyalar que centenars de persones es trobaven en aquell moment en el pont, estret i utilitzat diàriament per milers de persones. Va afegir que al voltant de 25 persones van resultar ferides i van ser portades als hospitals de la zona per donar-los atenció d'emergència, ja que moltes es troben en situació crítica.