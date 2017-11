Palafolls multa els pagesos que l'1-O van bloquejar l'accés a l'institut per evitar l'arribada de la Guàrdia Civil

L'Ajuntament de Palafolls (Maresme) ha interposat una multa de 200 euros a un pagès del municipi que l'1-O va situar el seu tractor a uns 500 metres de l'entrada de l'institut del poble amb l'objectiu de barrar el pas a la Guàrdia Civil. El contingent policial desplegat al Maresme va visitar aquell dia escoles de Dosrius, Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta per evitar el referèndum d'autodeterminació i, per por que anessin també a Palafolls, els pagesos van decidir mobilitzar-se. Un tractor es va situar més avançat i la resta, uns "set o vuit" tractors, es van quedar a l'entrada de l'escola. Segons la multa, el primer tractor estava mal estacionat i "no permetia el pas d'altres vehicles".

La multa és per una infracció de circulació considerada "greu" i el pagès que l'he rebuda, Miquel Riera, té ara fins al 17 de novembre per pagar un import bonificat de 100 euros. Tot i això, ja ha anunciat que ha traslladat el cas als advocats d'Unió de Pagesos perquè la puguin recórrer.

Riera ha explicat que la mobilització es va fer de manera pacífica i en un context de bona entesa amb els gents de la mateixa Policia Local que hi havia desplegats a la zona. En aquest sentit, detalla Riera, el tractor es va anar movent a llarg del dia per permetre l'accés l'entrada i sortida d'altres vehicles o de vehicles d'emergències.

L'únic objectiu, insisteix, era dificultar el pas fins a peu d'escola del contingent de la Guàrdia Civil que l'1-O va recórrer diverses poblacions de la comarca, en cas que hagués acabat fent acte de presència a Palafolls, una situació que finalment no es va produir.

El pagès condemna l'actitud de l'alcalde, Valentí Agustí, del PSC: "És vergonyós que amb tot el que va passar l'1-O, tingui la barra de sancionar-nos. És absurd i s'hi ha lluït", ha etzibat. Riera avisa l'alcalde que "si creu que amb 200 euros ens farà por de cara a una altra manifestació amb els nostres tractors està ben equivocat".

La resta de pagesos que van participar del bloqueig a l'institut temen que en els propers dies puguin rebre més multes pels mateixos motius.