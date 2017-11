Un grup de treballadors d'Economia envia una carta a Junqueras: «Et reconeixem com a legítim vicepresident»

Un grup de treballadors del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda han enviat una carta a Oriol Junqueras, titular d'aquesta conselleria destituït en aplicació de l'article 155, ara empresonat. Organitzats com a 'Assemblea de treballadors en defensa de les institucions catalanes' (ADIC-VEH), els signants asseguren: "No acceptem ni acceptarem el descarnat atac contra el nostre govern. En aquest sentit volem comunicar-te, mitjançant aquesta carta, que et reconeixem com a legítim vicepresident". A l'espera que es configuri un nou Govern a partir de les eleccions del 21-D, aquest grup de treballadors assegura també que no assumeixen "l'absència involuntària" de Junqueras i d'altres dirigents de la conselleria. "Des de la frustració de no poder fer gaire més que fer-te arribar aquest escrit i la nostra lleialtat, desitgem que tots vosaltres percebeu el nostre sincer escalf i acompanyament", rebla la missiva.

El text avisa també que entomen aquesta "repugnant situació sense perdre l'alè". "Reclamant la llibertat de tots els presos polítics, denunciant l'ofensiva autoritària contra les institucions i refermant el compromís envers la ciutadania catalana entesa com a dipositària de la sobirania del nostre poble", afegeix l'ADIC-VEH.

Aquest grup de treballadors exigeix també la llibertat del vicepresident i dels consellers de Carles Puigdemont i que es retirin "totes les acusacions contra dirigents i personal tècnic" del departament i de les institucions catalanes. La carta també afirma que els treballadors públics es mantindran en "l'estricta neutralitat" de cara el 21-D.