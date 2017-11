L'arribada de menors estrangers a Catalunya augmenta el 190%

El nombre de menors estrangers no acompanyats que arriben a Catalunya s'ha incrementat el 190% des del 2015, fet que està generant una «situació d'emergència» que ha d'abordar-se «de manera global», segons la direcció general d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA). El 2015, els menors sols que van arribar a Catalunya van ser 377, xifra que es va incrementar fins a 684 el 2016 i que ha passat a 1.116 fins al novembre del 2017, segons va informar la DGAIA. Aquest creixement i el perfil de joves que arriben, que sovint són majors d'edat que busquen feina, fan que el sistema de protecció a la infància «no sigui la resposta més adequada» per al col·lectiu, van valorar les fonts. Del juny al setembre d'aquest any van arribar a Catalunya una mitjana mensual de 100 menors, mentre que a l'octubre ho van fer 150 i a la primera quinzena de novembre ja ho han fet 200.