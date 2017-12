Els representants del CDR i la plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme del Bages que van llegir el manifest de la protesta van haver de cridar de valent. Tenien un megàfon perquè tots els assistents l'escoltessin, però el grup que exhibia banderes espanyoles va començar a cridar per boicotejar les paraules dels antifeixistes. «La protesta no és per assenyalar persones, sinó per reafirmar que volem viure en pau al poble», van llegir. En aquest sentit es van reafirmar que no estan contra cap ideologia, sinó contra les actituds feixistes. Els participants a la manifestació antifeixista van fer un recorregut pels carrers del poble, i quan van tornar a la plaça els organitzadors havien desconvocat la protesta per evitar incidents.

Tot i que els representants del grup que exhibia banderes espa-nyoles no van voler fer declaracions, alguns veïns d'aquest grup van dir que «se senten espanyols, però no feixistes».