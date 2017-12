Declaren accident laboral el suïcidi d'un empleat de banca que va discutir amb un client

El Jutjat social número 3 d'Almeria ha declarat com a accident laboral la mort d'un treballador d'una sucursal de Cajamar situada a la capital d'Almeria qui es va suïcidar instants després de discutir amb un client arran d'un ingrés de diners, sentit en el qual aprecia la "relació de causalitat que existeix entre el conflicte laboral previ, que és indiscutible, i l'estat de nervis o estrès" que va sofrir el finat "per causa d'aquest conflicte".

El jutge recull la declaració de la interventora de la sucursal davant la Inspecció de Treball, a la qual va assenyalar que després de la discussió, el mort estava "molt alterat, molt nerviós, suant" i "donant cops en la taula per l'estat de nervis que tenia", per la qual cosa va tractar de calmar-ho i li va donar permís perquè sortís al carrer perquè es tranquil·litzés.

Per a Miguel Arenas, advocat del despatx jurídic que ha representat a la família del mort, "és important que apareguin sentències en aquest sentit que contribueixin a situar el focus de l'atenció pública sobre un àmbit com són els trastorns d'ansietat i els riscos psicosocials vinculats al desenvolupament professional que continuen sent, desgraciadament, els grans oblidats del camp de la prevenció i la salut laboral".

En determinar que la defunció del treballador "deriva d'accident de treball", s'obliga l'administració a l'increment de les pensions de viduïtat i orfandat cap als familiars de l'empleat, representats pel despatx jurídic Col·lectiu Ronda. Igualment, assenyala que hauran de percebre les corresponents indemnitzacions.