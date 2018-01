El jutge del cas Diana Quer cita 'el Chicle' i la seva dona

El jutge del Jutjat d'Instrucció 1 de Ribeira que ha reobert la causa sobre la jove madrilenya Diana Quer va citar a declarar ahir l'autor confés de la mort de la noia, José Enrique Abuín Gey, conegut com el Chicle, que es troba a la presó de Teixeiro, i a la seva dona en qualitat d'investigada.

Segons han informat fonts judicials, el jutge acorda com a diligències a practicar al moment actual la presa de declaració en condició d'investigada de la dona de R.R.F., que va quedar en llibertat després de declarar en la Comandància de la Guàrdia Civil de la Corunya, així com la incorporació a la causa dels seus antecedents penals. Ha acordat també la declaració en qualitat de testimonis de dues persones. I, de conformitat amb el que es disposa en l'article 505.6 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, en trobar-se l'investigat José Enrique Abuín Gey en situació de presó provisional acordada pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Ribeira, assenyala que «procedeix sentir a l'investigat assistit pel seu lletrat». Aquesta compareixença està prevista avui a les onze.

Reobertura del cas

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira ha acordat, en un acte signat el dimarts, la reobertura de les actuacions seguides per la desaparició de Diana Quer perquè, arran de les últimes recerques policials practicades, «es desprèn l'existència de nous elements fàctics que corroboren els indicis anteriorment existents respecte a la possible comissió d'un delicte de detenció il·legal». A més, el jutge subratlla que existeixen «indicis de la comissió d'un delicte d'homicidi o assassinat», en haver estat trobat el cadàver de la desapareguda Diana Quer, i que «existeixen igualment indicis respecte a la possible comissió enfront de la mateixa de delictes contra la seva llibertat sexual».

Aquests fets, segons s'indica en l'acte, resulten atribuïts a José Enrique Abuín Gey, el qual es troba en situació de presó provisional decretada pel Jutjat d'Instrucció número 3 de Ribeira l'1 de gener passat, «no podent ser descartada al moment actual la participació en els mateixos de la seva esposa, resultant per tant tots dos investigats en la present causa».

Les actuacions remeses al Jutjat d'Instrucció número 1 contenen també les recerques desenvolupades respecte a un segon fet suposadament ocorregut el 25 de desembre del 2017 a Boiro –l'intent de segrest denunciat per una jove–, en el qual resultaria igualment investigat el Chicle.

La causa relativa a la denúncia de Boiro se segueix davant el Jutjat d'Instrucció número 2 del mateix partit judicial, ja que el jutge acorda que procedeix la remissió de l'actuat a aquest jutjat. Considera, sobre aquest tema, «que en cas de tramitació conjunta podria suposar una excessiva complexitat o dilació per a tots dos processos».

La mare de Diana Quer, Diana López-Pinel, ja s'ha personat com a acusació particular en la causa judicial.

Presó permanent revisable

El PSOE va rebutjar ahir que s'apliqui presó permanent revisable a l'assassí confès, al mateix temps que ha defensat la derogació d'aquesta reforma que va introduir el PP al codi penal el 2015.

D'altra banda, la Guàrdia Civil va reiterar ahir que no es va registrar la nau on es va trobar el cos de la jove perquè no hi havia indicis racionals que allà hagués passat res».