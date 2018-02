La comunitat musulmana de Ripoll diu que està «tranquil·la»

La comunitat musulmana de Ripoll ha recuperat la normalitat sis mesos després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. El seu president, Ali Yassine, va afirmar ahir a l'ACN que s'han sentit acompanyats pels veïns del poble davant uns fets que van commocionar tothom. «La gent del poble ens ha ajudat molt; no sabíem com reaccionarien però s'ha entès que el que va passar no prové del món musulmà ni la religió», va afirmar. També va explicar que durant aquests mesos s'ha treballat estretament amb la Generalitat, el Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament, i que creuen que ha arribat el moment de «girar full». Per altra banda, des del mes d'octubre que tenen un imam nou per a les dues mesquites que hi ha al municipi.