Llarena dóna 10 dies a Marta Rovira per pagar els 60.000 euros de fiança

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha emès aquest dimecres una interlocutòria on dóna 10 dies a la secretària general d´ERC, Marta Rovira, per pagar els 60.000 euros de fiança que va fixar el passat dilluns, i on li imposa l´obligació de comparèixer cada quinze dies davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o davant qualsevol tribunal de la seva conveniència, així com la de presentar-se al Suprem sempre que sigui cridada.

També recull la llibertat provisional de l´expresident de la Generalitat Artur Mas, a qui no va imposar mesures cautelars. Segons Llarena, Rovira tenia una funció "decisòria" en el disseny del procés independentista, però no se li ha d´imposar una mesura cautelar de presó, perquè en el seu cas, i malgrat la "greu responsabilitat que s´investiga i que ha portat fins i tot a la fuga d´alguns investigats", el risc de fuga es troba "molt mitigat" pel seu "arreglament personal, familiar i laboral", i perquè el seu comportament dels últims mesos "no ofereix cap signe de possible ocultació".

En aquest sentit, recorda que cap de les parts ha apel·lat a aquest risc de fuga durant els dos mesos que han passat des de l´anunci de la seva investigació i la citació. En tot cas el jutge defensa la imposició de la fiança perquè "el risc de fuga no s´esvaeix de manera absoluta" i perquè hi ha elements que "poden propiciar" el retorn dels partits independentistes a la lògica del procés, com "el discurs que formulen alguns dels suposats copartícips del comportament que s´investiga" i el fet que alguns dels documents intervinguts apuntin que els investigats tenien intenció de "perseverar en els seus plans d´actuació".

En una interlocutòria de 10 pàgines –on no fa encara cap referència a la incompareixença d´Anna Gabriel-, Llarena insisteix a assenyalar Mas, Rovira i la resta d´investigats haurien participat d´una "iniciativa política compartida per diversos partits, el govern de la Generalitat el Parlament i altres institucions de la mateixa Comunitat" per "declarar unilateralment la independència de Catalunya i segregar aquesta Comunitat Autònoma de la resta de l´Estat".

Aquest pla, segons el jutge, passava per "l´aprovació parlamentària de diverses normes i resolucions orientades a aquella finalitat" i que anirien "en contra de les resolucions del Tribunal Constitucional". Segons el jutge, la celebració del referèndum era un "element indispensable" per a la declaració unilateral d´independència.

Segons el jutge, totes aquestes institucions haurien incitat els partidaris de la secessió a "mobilitzar-se al carrer" per "enfortir les seves actuacions i forçar l´Estat a acceptar la independència", malgrat "l´altíssima probabilitat que aquesta mobilització desmboqués en actes violents en defensa de la declaració unilateral d´independència".



Rovira tenia "una funció decisòria"



El jutge justifica la imposició de la fiança a Rovira pel fet que tenia "una responsabilitat política de més nivell no només al sí del partit sobiranista d´ERC o del Grup Parlamentari Junts pel Sí". "La importància política de la seva figura resulta plenament coherent amb el fet que la investigada tingués una funció decisòria en la concepció i en l´execució d´un procés sobiranista que va ser el centre de l´activitat política durant la legislatura, tal i com se li atribueix al document Enfocats intervingut en ocasió del registre practicat a l´habitatge de Jose Maria Jové".

Segons el jutge hi ha "altres elements objectius" que corroborarien aquesta "responsabilitat i funció" de Rovira. "Més enllà de la seva activitat parlamentària de portaveu, deliberativa i de vot, la investigada ha jalonat les seves responsabilitats polítiques amb declaracions públiques on divulga la seva iniciativa, alhora que descrivia actes que permetien incomplir les traves legals que impedien l´objectiu col·lectiu que impulsava".

Segons Llarena, l´agenda de Jové demostra que va participar a reunions "totalment alienes a la seva tasca de portaveu parlamentària" on "es debatia la millor estratègia que calia seguir per aconseguir la independència". També li atribueix responsabilitat per haver "impulsat personalment" la Llei del referèndum i la de transitorietat jurídica "quan la prohibició pel Tribunal Constitucinal era notòria per a qualsevol que fes activitat política a Catalunya".

El jutge també assenyala com a "evidències" les "converses telefòniques on s´aprecia que la investigada participava, amb una clara capacitat decisòria, a l´organització i provisió dels centres de votació on es pretenia celebrar el referèndum".



Mas tenia un paper "llunyà"

Pel que fa a Artur Mas, Llarena assegura que no aprecia risc de fuga ni de reiteració delictiva. "El paper que li atribueix la investigació practicada fins avui i la circumstància d´una intervenció política relativament llunyana no conformen un risc que resulti equiparable al que s´ha apreciat als altres investigats".

Mas, recorda, sempre ha assumit i complert la seva obligació de comparèixer als tribunals quan ha estat citat.