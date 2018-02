El Partit Comunista xinès estudia permetre que Xi es perpetuï a la presidència

El Comitè Central del Partit Comunista de la Xina ha posat sobre la taula la possibilitat d'eliminar el límit de dos mandats consecutius que la Constitució imposa a la figura del president, Xi Jinping; una proposta que s'afegeix a la d'incloure el pensament polític del mandatari a la Carta Magna: dos indicis que apunten a una aposta per reforçar encara més la seva ascendència en la política i el futur del país. El comitè ha proposat, concretament, l'eliminació de la clàusula que fa referència específicament la limitació de mandat, i és una idea que es discutirà en el ple de tres dies que comença a partir d'avui. La Constitució actual exigeix a Xi, de 64 anys, que renunciï a la Presidència després de dos períodes de cinc anys. En apropar-se el final del seu primer mandat, serà elegit formalment per a un segon a la reunió anual del Parlament –un organisme supeditat als designis del Comitè Central– que començarà el 5 de març. No hi ha límit en el seu mandat com a cap del partit i comandant de les Forces Armades, encara que la norma és un termini màxim de 10 anys.