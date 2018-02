La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, ha criticat aquest dimarts que els independentistes segueixin plantejant fulls de ruta i models d´investidura que ella considera irrealitzables. En aquest sentit, la presidenta del grup parlamentari ha exigit als partits sobiranistes que facin que "arribi el realisme a Catalunya". "Els demanem realisme, transparència i que entenguin que no han guanyat les eleccions, que no tenen cobertura per fer el que volen fer", ha afegit. En aquest sentit, ha rebutjat que si Carles Puigdemont no acaba sent el candidat a la investidura, ho pugui ser Jordi Sánchez, president del grup de JxCat i empresonat a Soto del Real. "Els independentistes no pensen en un Govern per a tots els catalans, pensen en repartir-se TV3 i en les cadires. Es demostra que no volen un president de la Generalitat, volen allargar el procés i seguir amb l´embolic i la confrontació", ha sentenciat Arrimadas.

En aquest sentit, la líder de Ciutadans creu que Sánchez ni tan sols arribarà a ser candidat a la presidència perquè resultaria "impensable". "De veritat estem donant per fet que un imputat que va pujar als cotxes de la Guàrdia Civil serà president? Jo crec que el que volen si presenten a Jordi Sánchez és allargar el procés i embolicar la troca. De veritat no tenen ningú que no estigui imputat, que defensi les seves idees dins la llei i que governi per a tots els catalans? No em vull posar en aquest escenari", ha sentenciat en roda de premsa.

Per últim, la presidenta del grup parlamentari de Cs ha defensat la reconsideració per l´admissió a tràmit de la proposta de resolució que JxCat ha presentat per reconèixer Carles Puigdemont. En aquest sentit, Arrimadas ha criticat que la Mesa del Parlament hagi rebutjat la seva petició i permeti que tiri endavant el text al ple de dijous. És per això que Cs no descarta acabant portant la proposta al Tribunal Constitucional, però tot i això no té clar com, quan ni en quines condicions ho farien. "Ja veurem si quan se celebra el ple la proposta va com està redactada. Seguirem defensant que això té problemes de constitucionalitat. Esperarem a veure si aquesta resolució va al ple i plantejarem les nostres actuacions", ha dit.