Es tripliquen les denúncies a menors per violència de gènere

Un total de 356 menors, d'entre 14 i 17 anys, van ser denunciats per violència masclista en els deu primers mesos del 2017, segons va informar ahir el Govern en resposta a una pregunta parlamentària de la portaveu d'Igualtat del PSOE, Ángeles Álvarez. Aquesta xifra és la més alta dels últims nou anys i suposa gairebé el triple de casos que els comptabilitzats el 2008.

Malgrat que falten per comptabilitzar les dades que els cossos i les forces de seguretat han d'aportar sobre el novembre i el desembre de l'any passat, el nombre de menors denunciats ja supera en més de mig centenar els registrats en tot el 2016, quan es van comptabilitzar 302 denúncies. La xifra sobre aquesta matèria ha anat augmentant des del 2008, quan es van registrar 124 denúncies a menors per aquest motiu, fins a aconseguir els 285 el 2011 i els 310 el 2014. Un any després, el 2015, es va produir una petita baixada, fins a les 296 denúncies, però el 2016 i el 2017 el creixement va tornar per aconseguir els 356.



Més de 100 per abús sexual

Cal destacar que el nombre de menors comptabilitzats es troben entre els 14 i els 17 anys perquè, segons la llei reguladora de la responsabilitat penal dels menors, aquells menors de menys de 14 anys no es poden imputar. Als 356 menors denunciats el 2017 per violència masclista, cal sumar-hi els 118 que també van ser denunciats en els deu primers mesos de l'any per abús sexual, segons una altra resposta de l'Executiu. En aquest cas, la xifra és una mica més baixa que en anys anteriors, a falta, de nou, de sumar els dos últims mesos del 2017.

A l'espera que el Govern apliqui a la normativa el pacte d'Estat i que l'abús sexual sigui considerat una forma de violència masclista, l'Executiu presenta per separat les denúncies sobre aquest delicte. Per anys, la situació més crítica es va viure en el període 2008-2009, anys en què el nombre de denúncies va superar les 200, concretament, 262 el 2008 i 219 el 2009.