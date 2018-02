ERC és favorable a la proposta de JxCat de legitimar Puigdemont

JxCat, ERC i la CUP van tornar a mantenir ahir contactes a tres bandes per desencallar la legislatura a Catalunya, però veuen difícil poder tancar un acord abans del ple del Parlament del dijous, segons fonts de la negociació. Les converses se celebren en dos plànols: d'una banda JxCat i ERC aborden el repartiment d'àrees de la futura Generalitat; de l'altra, els tres grups cerquen un consens sobre el pla de govern del proper executiu.

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va confirmar que el seu grup votarà a favor de la proposta de resolució que JxCat va presentar en solitari per la recuperació del Govern i el reconeixement a Carles Puigdemont, president cessat de la Generalitat. Per als republicans, si s'aprova, aquest text suposarà la «legitimació» de Puigdemont. En aquest sentit, els republicans insisteixen que aquest punt referent al president cessat per l'Estat ha de formar part «de l'acord global» i consideren encara que aquest pacte hauria de poder tancar-se i presentar-se públicament abans del ple de dijous. Tot i això, els republicans no poden garantir que això sigui així.

A principi de la setmana que ve

I és que Sabrià no dóna encara per tancat l'acord però continua dient que el pacte dels independentistes per una investidura i un Govern «està molt a prop». «Ens agradaria arribar a dijous amb un acord global i poder explicar-lo aquesta setmana, i que es complissin les dues coses. Si no és així, mirarem que sigui a principi de la setmana que ve», es va limitar a dir el portaveu d'Esquerra, que tampoc va voler valorar possibles noms per presentar a la investidura si Carles Puigdemont no és el candidat.

La CUP es desmarca

El diputat de la CUP Carles Riera va advertir ahir en roda de premsa que l'acord amb JxCat i ERC per donar suport a un candidat a la Presidència de la Generalitat «està lluny o molt lluny». Riera va afegir que tots dos grups els han traslladat que l'acord té 3 eixos: una acció institucional republicana en l'exili presidida per Carles Puigdemont; una acció institucional a Catalu-nya amb el Parlament i el Govern, i la mobilització ciutadana a través d'un Procés Constituent.

La CUP rebutjarà, va dir Riera, tot el que suposi «un acatament del 155. El no acatament ha de venir també des del Parlament», va assenyalar.