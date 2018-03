El president d'Alemanya proposa Angela Merkel com a cancellera

El president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, va oficialitzar davant el Parlament del país, el Bundestag, la proposta per triar Angela Merkel com a cancellera per a un nou mandat de quatre anys. «El president federal ha proposat avui al Bundestag per carta elegir la senyora Angela Merkel com a cancellera de conformitat amb l'article 63 de la Constitució», va explicar una portaveu.

Es tracta d'un tràmit formal que el cap de l'Estat ja havia anunciat diumenge, dia en què les bases del Partit Socialdemòcrata (SPD) van donar llum verd a la reedició de l'aliança de Govern, salvant l'últim escull necessari per facilitar la formació d'un nou Executiu. Segons els plans, Merkel serà reelegida cancellera el proper 14 de març a la Cambra baixa, jornada en la qual l'òrgan té període ordinari de sessions. Per ser investida, necessitarà la majoria absoluta dels vots dels diputats en la primera votació. D'altra banda, ahir el Govern va anunciar tres nous ministres, tots ells membres de la Unió Cristiana Social (CSU). Són Andreas Scheuer (ministre de Transports); Gerd Mueller (Desenvolupaments); i Dorothee Baer (Digitalització).