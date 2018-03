El Parlament estudia presentar una querella penal contra el Suprem

La mesa del Parlament va sol·licitar ahir als seus lletrats que estudiïn la manera que la cambra pugui presentar «una querella penal» contra la decisió del Tribunal Suprem d'impedir al candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat acudir al ple que estava convocat per a aquest dilluns, encara que va ser suspès.

Segons fonts parlamentàries, la petició es va fer amb la majoria en la mesa que ostenten JxCat i ERC, encara que van matisar que la CUP havia fet arribar «el seu acord» en aquest punt als altres grups independentistes. També els van proposar que busquin el suport d'experts en dret penal, si ho consideren necessari, per la qual cosa seran els lletrats del Parlament els qui decideixin si opten per aquesta opció. Seran ells també els que decidiran si la querella penal va dirigida directament contra el jutge Pablo Llarena per prevaricació.