Pujol critica l'«envestida terrible» del TS i reivindica que són hores «que clamen a la unitat»

El diputat de JxCAT Eduard Pujol ha criticat l'"envestida terrible" del Tribunal Suprem (TS) per processar per rebel·lió 13 líders sobiranistes i ha assegurat que això demostra que "són hores que clamen a la unitat". Des de les portes del TS, Pujol ha dit que després d'aquesta darrera acció judicial de "contundència aterradora" cal "posar la pilota a terra i entendre l'abast de la repressió". Malgrat això ha assegurat que no els "faran tòrcer" i mantindran les seves idees i el seu "compromís". D'altra banda, ha expressat el seu respecte per la "molt dura" decisió que ha pres la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i ha considerat que és conseqüència de l'"arbitrarietat d'aquells que no accepten les idees diferents". Pujol ha assegurat sentir-se "trasbalsat" després de conèixer la decisió de la republicana.

El diputat de JxCAT ha afirmat que cal fer un "exercici per entendre" les darreres accions judicials i "mesurar el seu abast real". Ha afegit que Catalunya ha passat "negres nits" i que aquesta és una d'elles però ha reivindicat que "les ha superat". "Aquesta és una situació adversa però haurem d'entomar-la i superar-la", ha declarat.

Sobre la decisió de no comparèixer davant del TS de Rovira, Pujol ha destacat que la diputada ha lamentat el "trencament de la trajectòria vital" que aquesta comporta i ha expressat el seu suport i "tots els ànims del món" cap a ERC.

"Són hores que clamen a la unitat, no la unitat política que tant es diu als passadissos del Parlament sinó la unitat real perquè necessitem a tots perquè l'envestida de l'Estat és molt forta", ha resumit.