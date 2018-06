Bargalló denuncia que hi ha mestres que tenen «por» de tractar alguns temes a l'aula

El conseller d'Ensenyament de la Generalitat, Josep Bargalló, ha afirmat aquest diumenge que molts mestres a Catalunya tenen "por" de tractar alguns temes en classe, després de la investigació oberta a diversos professors de l'Institut de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). Ho ha dit poc abans que unes 500 persones segons la Guàrdia Urbana s'hagin manifestat pel centre de Barcelona per demanar ''educar en llibertat'' i reclamar a institucions i partits polítics deixar l'educació ''en pau''. Convocats pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), els manifestants han cridat consignes a favor de la llibertat de càtedra i sobretot en suport dels docents de Sant Andreu de la Barca i de la Seu d'Urgell encausats per suposats comentaris discriminatoris a classe els dies posteriors a l'1-O. ''No esteu sols'' o ''Tots som docents d'El Palau'' han estat algunes de les consignes que s'han repetit al llarg de la marxa, que ha comptat amb la presència de professorat, sindicat, famílies i entitats educatives. També hi ha assistit el director general de Professorat del Departament d'Ensenyament, Ignasi Garcia Plata, i la presidenta del Consell Escolar, Anna Simó.

"Hi ha professorat que (després del cas de Sant Andreu de la Barca) prefereix no tractar segons quins temes a l'aula. Això és por", ha dit el conseller en una entrevista en l'emissora RAC-1 poc abans que la comunitat educativa es manifestés a Barcelona en suport al professorat i contra les acusacions d'adoctrinament. Segons Bargalló, "la por no té límits. Fa que el normal sigui estrany, fa que no es tracti tot".

"Si tens por de tractar el que està succeint, no formes competencialment els alumnes. No els ensenyes a ser crítics, a reflexionar. I aquest és la por que té el departament", ha assenyalat el conseller. Per a Bargalló, "és normal que hi hagi por, perquè no hi havia govern (com a conseqüència de l'article 155) i hi ha hagut una sensació de desemparament" per part del professorat.

De Plaça Universitat a Arc de Triomf



La marxa ha sortit a les 12 del migdia de la plaça Universitat i ha travessat el centre de Barcelona fins a Arc de Triomf, on els representants del MUCE han llegit un manifest en contra de la criminalització dels docents, en defensa de la llibertat a les escoles i en suport dels docents encausats. També hand emanat el suport del Departament d'Ensenyament i la publicació de l'informe intern que exonera els professors investigats de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca.

Representants de les famílies, del exalumnes i dels professors d'aquest centre educatiu, en el punt de mira des de l'1-O per suposats comentaris discriminatoris a fills d'agents de la Guàrdia Civil després del referèndum, han tornat a defensar la tasca d'aquests professors i han lamentat que no s'hagin esgotat les vies del sistema educatiu per resoldre el conflicte i s'hagi optat, per contra, per la judicialització de tots els casos.

Amb aquest pretext doncs, la comuntiat eduactiva ha tornat a sortir el carrer, només una setmana després que a Sant Andreu de la Barca se celebrés un acte en suport als docents. La marxa d'aquest diumenge a Barcelona, que segons la Guàrdia Urbana ha congregat al voltant de les 500 persones, ha unit professors, mestres, sindicats, famílies i estudiants, els diferents agents de la comunitat educativa presents a la capçalera de la manifestació que demanen ''educar en llibertat'' i que es deixi ''l'educació en pau''. Crits com '' no esteu sols'' o ''què passa, què passa? Que em reprimeixen massa'', han estat alguns dels càntics que s'han pronunciat durant l'hora llarga en què ha transcorregut la marxa.

La marxa ha tingut però, una segona capçalera amb presència dels familiars i docents de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. Precisament, el portaveu dels docents d'aquest centre educatiu, Josep Lluís del Alcázar, ha recordat que aquesta marxa no és únicament pels docents de l'institut, ja que considera que ''no és un tema aïllat'' sinó que considera que els professors ja encausats només han estat ''la porta d'entrada'' d'una posada en qüestió que fa temps que s'està duent ta terme i que el govern espanyol ha volgut convertir ''en un tema d'estat''. Ha recordat que els secretaris del ministeri es van reunir únicament amb les famílies denunciants i no amb totes les parts.

Del Alcázar ha demanat que les institucions ''tinguin una altra actitud'' davant el conflicte i ha lamentat que el col·lectiu callés en un inici per preservar la intimitat de l'alumnat i que en canvi, actualment, no s'hagi continuat garantint aquesta intimitat. Del Alcázar també ha avançat que la proposta de moció presentada als grups parlamentaris tira endavant, i que ja tenen un suport majoritari a la cambra, a l'espera de la decisió del PSC que, només en dos ajuntaments en què s'ha votat el text en la mateixa línia, s'hi ha posicionat en contra.

El Departament dona suport als docents



El director general de professorat del Departament d'Ensenyament, Ignasi Garcia Plata, ha volgut participar a la mobilització per donar suport a la tasca dels docents. Garcia Plata, que continua al capdavant d'aquesta direcció després del relleu al Departament, ha qualificat ''d'mportantíssim'' estar ''al costat dels docents'' i ha assegurat que no poden fer la feina ''sota amenaça''. Per això, ha mostrat la seva oposició a les acusacions d'adoctrinament que es fa a l'escola catalana i ha demanat que els professors i mestres puguin actuar ''amb llibertat de càtedra, sense por i plena confiança''.

Garcia Plata, que també ha lamentat no haver utilitzat els recursos del sistema educatiu per abordar el problema, ha descartat fer públic properament l'informe propi sobre el cas de l'institut de Sant Andreu de la Barca, tal com demanen sindicats i famílies, perquè ha anunciat que el Departament ''seguirà els seus procediments'' i les mesures s'aplicaran ''en el moment oportú''. Per això, el director general ha defensat que actualment és moment d'estar al costat dels professors.

Llibertat per evitar l'autocensura



Tant les famílies com els sindicats han mostrat la seva preocupació que la judicialització d'aquests casos els darrers mesos ha provocat que mestres i professors evitin segons quins debats a l'aula i deixin de fer algunes activitats educatives per no tractar determinats temes. Des de la FaPaC, Belén Tascón, ha reclamant educar en llibertat per a què les persones ''siguin crítiques'' i per això, ha assegurat que cal que a l'escola es respectin totes les idees i posicionaments.

Manel Pulio, de CCOO, i David Córdoba, d'USTEC-STEs, s'han manifestat en la mateixa línia i han assegurat que els docents viuen amb por el seu dia a dia. Pulido ha criticat que l'escola s'ha utilitzat com a ''arma'' en un context polític i ha denunciat que molts partits i organitzacions socials l'estan utilitzant ''en un sentit o un altre''. Per Pulido, l'escola ha de ser lloc amb ''pluralitat d'opinions'' on es pugui expressar tothom i per tant ''una agora'' amb total llibertat. Córdoba ha alertat que el què està passat a les aules és deixar de banda ''debats que sempre es volien fer'' per no abordar segons quines temàtiques com pot ser la desobediència o els fets de 1714.