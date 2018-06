Urkullu veu amb bons ulls la reforma de la Constitució proposada pel PSOE

Desenes de milers de ciutadans es van mobilitzar diumenge al País Basc per reivindicar el dret a decidir

El lehendakari, Iñigo Urkullu, considera «interessant» el plantejament de dur a terme una reforma de la Constitució, tal com ha defensat la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, encara que va advertir que «necessitarà molt consens» per poder-la canviar.

En declaracions als mitjans a Azkoitia, on ahir va rebre el grup de persones refugiades que participa en la marxa solidària Camins d'Hospitalitat, el president basc va ser interpel·lat per la intenció del Govern de Pedro Sánchez de reformar la Carta Magna.

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va demanar dissabte abordar una reforma de la Constitució que va qualificar de «viable, urgent i desitjable». En aquest sentit, el lehendakari va reconèixer que es tracta d'una possibilitat «interessant» i va recordar que el PSOE, quan es trobava a l'oposició, ja va impulsar una «comissió» per explorar aquesta possibilitat.

«Aquest any es commemoren els 40 anys de l'aprovació de la Constitució, és un bon moment per procedir a una convenció per interpretar el que fa 40 anys van ser les claus del que hauria de ser la Constitució d'un estat plurinacional i veure en aquest moment en què s'ha convertit aquesta realitat i si s'ha modificat», va valorar.

No obstant això, i després d'incidir que la proposta li sembla «bé», va considerar que, en tot cas, «necessitarà molt consens». «En tot cas jo advoco pel que pugui ser una relectura, una reinterpretació des de les claus del que va ser el procés de reforma a la Transició, també l'any 1978», va indicar.

Qüestionat pels primers dies del Govern del PSOE, Urkullu va considerar que «l'objectiu» és el diàleg, sobretot en aquelles qüestions que puguin «incidir en una fractura social, en un descrèdit per al que és l'acció política».

«Els reptes que com a societat tenim, la igualtat, la precarietat laboral, la reactivació econòmica, el respecte al que és l'estat plurinacional, els sentiments de pertinença... val la pena un esforç per part de tots per intentar arribar a acords des del diàleg, va indicar.

Batet va obrir dissabte la possibilitat de reformar la Constitució, una iniciativa que ha rebut la «benvinguda» per part del president de la Generalitat, Quim Torra, tot i que el PP i Ciutadans han advertit que la reforma no pot ser per satisfer els independentistes.