Artés dignifica la plaça i el carrer Padró amb un nou paviment i serveis

L´Institut Català del Sòl (Incasòl) ha finalitzat les obres d´urbanització del carrer i la plaça Padró, al nucli antic d´Artés, que n'han millorat l´aspecte i han permès renovar la xarxa d´aigua i clavegueram i les línies elèctriques.

Les obres han anat a càrrec de l´empresa Enginyeria Constructora Manresana S.L, i han tingut un cost de 103.400 euros (sense IVA) finançats per l´Incasòl mitjançant les aportacions establertes en un conveni de transferències signat amb l´Agència de l´Habitatge de Catalunya i l´Ajuntament d´Artés. A banda de refer la xarxa de serveis, els treballs han renovat completament el paviment existent en tota l´àrea d´actuació, que constava de dues voreres reduïdes (d´entre 35 i 70 centímetres d´amplada) i una calçada de circulació rodada d´entre 2,5 i 6,5 metres. Ara s´hi ha fet un paviment de pedra sorrenca de la zona sobre solera de formigó, a un mateix nivell.

Aquesta obra s´emmarca dins el programa de l´1 % cultural, tenint en compte que tant el carrer com la plaça estan protegits com a conjunt arquitectònic perquè són declarats Bé d´Interès Local. Formen part del nucli antic i del conglomerat de carrers que es va desenvolupar a l´entorn del castell, i a la vora de la plaça Major, datada als segles II i III, on hi ha els primers assentaments en un turó que domina la vall de la Gavarresa.