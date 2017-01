Santi Vidal porta dijous a Navàs la campanya «La República que farem»

El magistrat i portaveu d'ERC al Senat, Santi Vidal, serà demà, dijous, a Navàs per a participar en un acte organitzat per la secció local del partit, en el marc de la campanya «La República que farem», que està duent a terme la formació republicana arreu del país com a precampanya del referèndum. Vidal estarà acompanyat per la sallentina i també senadora Mirella Cortès, i tindrà lloc a la sala d'actes de la biblioteca municipal, a 1/4 de 9 del vespre.

Durant la campanya, ERC està exposant les grans línies de la seva proposta de model de país i també recull les propostes de la ciutadania amb l'objectiu implicar els catalans en la definició de les línies bàsiques d'un possible estat independent. En aquest sentit, dirigents del partit, i personalitats d'àmbits especialitzats, recorren el país fent conferències i debats.

El jutge Santiago Vidal va ser suspès de la carrera judicial per haver redactat en el seu temps lliure un projecte de Constitució catalana. També va col·laborar amb el Govern de la Generalitat, juntament amb el comissionat per a la transició nacional, per planificar i dissenyar les estructures d'Estat vinculades a l'àmbit judicial. A les eleccions espanyoles del desembre de 2015 i a les del juny de 2016 va ser escollit senador.