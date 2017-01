«Se´m va declarar i va dir de casar-nos pels Traginers; no esperava ni una cosa ni l´altra»

Jordi Selgas Catalan, de 37 anys, i Núria Gómez Ribas, de 30, viuen en parella a Balsareny des del 2012. Fins fa poc no s'havien plantejat seriosament de casar-se, però la possibilitat de fer-ho coincidint amb els Traginers i d'implicar-se plenament en la festa com els primers nuvis autèntics a desfilar-hi, ha estat l'impuls definitiu, i esperen que sigui «un gran dia».

Ell és enginyer tècnic de mines i de Balsareny, i ella, que és de Sant Feliu de Guíxols, va estudiar Art Dramàtic i Filologia Anglesa, i actualment treballen tots dos a Manresa. Es van conèixer al Sant Feliu Fest, un festival de rock de Sant Feliu de Guíxols «on teníem amics comuns» perquè fa temps que hi viu un balsarenyenc amic del Jordi. I d'això ja fa més de 7 anys. Era el 15 d'agost del 2009, i uns mesos després van decidir compartir llar a Balsareny, on Jordi Selgas tenia un pis en propietat.

«Això de casar-nos estava en l'aire», explica Selgas, fins que ara fa un any van sentir a parlar de la proposta de la comissió dels Traginers d'introduir parelles reals a la festa. «Amb la Núria ho vam comentar de passada », però «per dar-rere», Jordi Selgas es va cuidar d'informar-se'n directament amb la comissió, «i en veure que complíem els requisits, em vaig anar engrescant», fins que el juliol passat es va declarar a la Núria amb l'opció de casar-se pels Traginers.

Va ser en un altre concert, «com per tancar el cercle» obert feia 7 anys, explica Núria Gómez. Era en un festival de música que Konvent.0 organitzava a Cal Rosal. En acabat, «el Jordi em va donar una bosseta on hi havia l'anell i em va demanar per casar-nos. I pels Traginers! Jo no en sabia res, i no m'esperava ni una cosa ni l'altra», assegura la futura núvia. «Em va venir un atac de riure, però vaig estar realment molt contenta!».

Com a balsarenyenc fill d'una família implicada en la festa, Selgas ja havia estat nuvi (fictici) quan tenia 19 i 20 anys. Ara ho serà de veritat, i això li farà viure el casament «amb una emoció afegida».