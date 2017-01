Sant Fruitós tindrà un carregador amb energia solar per a mòbils a l´espai públic

Sant Fruitós de Bages disposarà d´un carregador per a telèfons mòbils que funciona amb energia solar, i que posarà al servei dels veïns a partir del febrer. El nou aparell s´ubicarà a l´entorn de l´edifici Nexe-Espai de Cultura, com a punt central i concorregut del municipi.

El nou carregador funcionarà autònomament sense necessitat d´estar connectat a la xarxa elèctrica. El seu disseny s´inspira en un arbre, amb una part superior formada per una estructura en forma de paraigües on es troba el panell fotovoltaic, i a sota hi ha un cilindre de metall i una taula que rodeja el màstil. La base està fabricada amb acer inoxidable, i compta amb quatre ports USB que permetran la càrrega de quatre dispositius a la vegada.

El nou servei serà gratuït, i permetrà carregar el telèfon o la tauleta sense necessitat d´estar connectat a la xarxa elèctrica.