L'Ajuntament de Sant Vicenç desconeixia el cas de la veïna a qui es va tallar el gas

El cas de la veïna de Sant Vicenç de Castellet Maria del Mar Ariza que va denunciar a través d'aquest diari que Gas Natural, per ordre d'Endesa, li va tallar el gas durant tres dies per un impagament acumulat per l'anterior inquilí del pis on viu, no va arribar als Serveis Socials de l'Ajuntament d'aquest municipi. Així ho han confirmat fonts municipals en un comunicat on asseguren que no es tenia coneixement de la situació de la veïna del municipi, per la qual cosa no es va poder activar el protocol previst en aquests casos.

El consistori assegura que «és rotundament fals que des de Serveis Socials es rebutgés atendre aquesta persona», tal com afirmava la veïna i el seu advocat en la informació publicada dissabte. L'Ajuntament ha exposat que la veïna afectada «en cap cas no es va dirigir a Serveis Socials» i ha remarcat que en aquest tipus de situacions en què es talla el subministrament dels serveis bàsics a persones vulnerables se segueix el protocol establert amb la col·laboració de les empreses subministradores (vegeu desglossat).

Per tot plegat, i amb la voluntat d'aclarir els fets, des del consistori lamenten que amb aquesta afirmació es posés en qüestió i es «desacredités» la «molt bona feina» que fan els Serveis Socials, que, per la seva banda, s'han mostrat «a disposició de la ciutadania per ajudar-los en tot el que sigui possible i fer front a aquestes situacions injustes».

Maria del Mar Ariza, que té una filla de 13 amb una minusvalidesa, va denunciar dissabte a través del diari que feia tres dies que estava sense calefacció ni aigua calenta per un deute que ella no havia contret. Segons l'afectada, que l'endemà ja tenia restablert el servei, l'Ajuntament i la gestoria on havia llogat el pis s'havien desentès de la situació.

L'empresa distribuïdora, Gas Natural, va tallar el subministrament per ordre d'Endesa, companyia comercialitzadora, que, segons ha afirmat, no té constància que Ariza sigui clienta seva.