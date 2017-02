La mobilització ciutadana pel judici del 9-N de demà ja voreja les 40.000 persones inscrites i 157 autocars confirmats que sortiran d'arreu del país. A més, prop de 500 alcaldes i alcaldesses també han confirmat la seva assistència.



En una roda de premsa conjunta, les entitats organitzadores, l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI i l'ACM, confien que finalment la xifra d'assistents serà molt més gran i que la ciutadania farà sentir massivament la seva veu per deixar clar «que dilluns es jutja tot un país. Hem de traslladar a l'Estat que aquest judici jutja més de dos milions de persones i 900 ajuntaments, i que a cada nou atac els catalans ens creixem i fem una pinya més gran», va destacar el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.



Les entitats sobiranistes que organitzen la mobilització van comparèixer davant la premsa a La Salle de Gràcia, a la plaça del Nord de Barcelona, un dels col·legis electorals del 9-N. Sota el lema «El 6-F ens jutgen a tots», van participar a l'acte el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras; el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, i Enric Blanes, secretari nacional de l'ANC, a més a més de representants polítics i sindicals.



Durant els parlaments, la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, va fer una crida a la mobilització recordant que el judici de demà és un atac a la democràcia i «un dels fets més greus des del franquisme». Per això va destacar que, de nou, el món local es mobilitzarà. El president de l'ACM, Miquel Buch, va alertar que una «democràcia necessita votar per no morir». Jordi Cuixart, d'Òmnium, va denunciar que es jutja «la dignitat d'un poble que no defallirà i que tornarà a sortir al carrer».



També ahir el dirigent del PSC, Miquel Iceta, va desitjar que la mobilització «no tingui com a objectiu alterar la voluntat d'un tribunal. Això seria molt greu des d'un punt de vista democràtic».