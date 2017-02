Ha viscut tota la vida a cal Putxó. De jove, havia treballat al camp i al bosc i, gairebé per casualitat, va obrir amb més socis un negoci de perforacions. Josep Casellas explica com algunes de les persones de Castelltallat van tenir prou esperit emprenedor per obrir una empresa.



Què recorda d'abans que ara s'hagi perdut?



Tot ha canviat radicalment a pagès. Abans segava amb un volant i ara els tractors fins i tot tenen aire condicionat i ordinador. La transformació ha estat impressionant. També la vida social. Com que el poble té les cases molt disseminades, els veïns ens veiem poc. Els diumenges tothom anava a missa i allà ens vèiem. Ara només hi van les persones més grans.



Però a part de la vida a pagès, vostè va crear un negoci.



Sí. Després de casar-me vam voler ampliar el bestiar, però necessitàvem més aigua i amb el camí n'anàvem portant de Fonollosa cap aquí per omplir el dipòsit. Així que vam decidir fer un pou. Vam anar a una empresa que tenien una màquina per fer un forat i que amb una bomba feies arribar l'aigua. No calia fer un pou gran. L'empresa ens va dir que la podíem comprar, i així ho vam fer. Llavors vam crear un negoci de perforació, que més tard es va dir Catalana de Perforacions. Em vaig jubilar als 70 anys, i pràcticament vaig deixar les tasques de la casa.