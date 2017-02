Sempre s'ha dedicat a la pagesia, on ha viscut en primera persona els canvis que hi ha hagut en el món rural. Va néixer a la casa Biosca el 1932.



Quan vostè era petit, tot era diferent.



Doncs sí, a l'escola no hi vaig anar gaire. Hi havia el costum que l'hereu era qui es feia càr-rec de la finca i qui havia de saber d'estudi. I els que érem fadrins semblava que no en necessitàvem tants. Jo sempre feia coses de petit, com ajudar el pastor, donar menjar als bens, cavar els olivers... A l'escola anàvem a la Casa Nova i més tard a la rectoria. Jugàvem molt a patacons, amb uns cartronets fèiem uns quadres i ens entreteníem molt així. De pilotes no n'hi havia, jugàvem amb alguna pilota de par-racs lligats amb un cordill.



El que tothom recorda, també, són les festes.



Sí, i la festa dels Reis era molt important perquè sempre venia molta gent. A part, venia un torroner per vendre torrons en una taula. També fèiem missa i balls. Per la festa major, també bàsicament anàvem a missa i es feien molts balls.



Com s'ha viscut el despoblament a Castelltallat.



Sí, moltes cases s'han acabat ensorrant perquè han estat abandonades. Algunes persones han marxat a ciutats o pobles més poblats. Els que ens hem quedat, ens hem fet càrrec de la terra i els boscos. Ho hem anat mantenint com hem pogut.