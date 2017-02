Els termòmetres cauen més de 15 graus entre ahir al migdia i aquest matí

Les temperatures han caigut de manera molt acusada aquest dijous al matí, assolin valors negatius en molts punts de la Catalunya Central, i han rebaixat en molts municipis uns 15 graus respecte les temperatures màximes que es van registrar ahir. Al Bages és la comarca on els termòmetres han davallat de manera més destacable amb temperatures matinals d'avui gairebé 20 graus més baixes que les d'ahir al migdia.

A Cardona, per exemple, aquest matí s'han llevat amb el mercuri marcant -4 i ahir, la màxima es va enfilar fins als 15,1, segons les dades del Meteocat. Per tant, la baixada del termòmetre ha estat de 19,1 graus. A Manresa, amb -2 a les 8 d'aquest dijous al matí, les temperatures són 18,2 graus més baixes respecte ahir a l'hora de més calor, quan el termòmetre indicava 16,2 graus. A Castellnou de Bages trobem diferències de 13,7 graus (avui hi ha 0 graus i ahir al migdia, 13,7).

A l'Anoia, trobem un descens també molt pronunciat de les temperatures. A tall d'exemple, als Hostalets de Pierola, ahir van arribar a 16,2 graus i en canvi, aquest matí, estan a 4, 12,2 graus menys. Molt similar és la situació al Baix Llobregat Nord: Martorell té aquest matí 13,6 graus menys que ahir quan feia més calor: aquest matí els termòmetres marquen 3 graus positius i ahir es van assolir els 16,6.

A Solsona el termòmetre marca aquest matí 12,8 graus menys que ahir al migdia (ahir es va assolir els 11,8 graus de màxima i aquest matí a la capital del Solsonès el mercuri ha descendit fins als -1). Una diferència molt similar a la de Pinós, amb -2 aquest matí, 11 de màxima ahir i, per tant, una diferència de 13 graus.

Al Berguedà la caiguda dels termòmetres ha estat d'uns 10 graus. A la Quar, aquest matí s'han llevat amb -1, i ahir de màxima van tenir 9,9 graus, per tant, es registra una diferència de 10,9 graus; i a Guardiola de Berguedà, la temperatura ha baixat 11 graus (ahir van arribar a 10 graus i aquest matí, el termòmetre marcava -1).

A la Cerdanya les màximes d'ahir es van quedar més curtes i per tant els termòmetres no han experimentat un descens tan brusc: ahir de màxima a Das van tenir 4,5 graus positius i aquest matí, estan a -2: 6,5 graus de diferència.