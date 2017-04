Súria habilita la nau de Ca l'Agut per poder fer els censos d'ADN dels gossos

Les extraccions, a Súria, de mostres de sang de gossos per elaborar el nou cens per genotip d'ADN que promou la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener es pot fer, des d'ara, a la nau de Ca l'Agut. Aquesta campanya permetrà, entre d'altres, identificar les deposicions que facin aquests animals al carrer i no hagin estat recollides pels propietaris.

L'elaboració del cens va començar l'1 de març als municipis de Súria i Callús, i en el cas de Súria, a hores d'ara més d'una tercera part dels gossos censats ja han estat identificats amb el seu genotip mitjançant la concertació d'hores directament amb els seus propietaris.

Des d'aquest mes d'abril, però, les extraccions es poden fer a la nau de Ca l'Agut els dimecres i divendres, de 10 a 1, i seran a càrrec d'un veterinari assignat per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. També es pot concertar cita fora d'aquest horari, trucant als telèfons 93 869 11 99 i 973 48 05 61.

A partir del juny, les extraccions aniran a càrrec dels propietaris dels animals i hauran de ser fetes per veterinaris acreditats.