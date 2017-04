Així pot ser el nou passeig d'Anselm Clavé de Callús

Els veïns i veïnes de Callús poden votar fins aquest dijous quina de les dues opcions de remodelació del cèntric passeig d'Anselm Clavé, de la carretera de Cardona al carrer de la Font, proposades per l'Ajuntament prefereixen. La proposta més votada serà la que el consistori portarà a la pràctica aquest mateix any amb l'objectiu de renovar aquesta cèntrica zona de pas, al voltant de la qual es concentren bona part dels equipaments municipals, i que, actualment, es troba molt malmesa.

L'Ajuntament ha presentat dues opcions de reforma perquè els ciutadans escullin la que prefereixen amb la intenció d'iniciar els treballs a la tardor per tenir-los enllestits a final d'aquest any o a principi del vinent, tal com ha explicat l'alcalde de Callús, Joan Badia. El treballs suposaran fer nova la part del passeig que hi ha sota la carretera de Cardona, ja que la resta va ser arranjada en una anterior actuació.

La primera opció proposa fer una plataforma única, amb tota la superfície a un sol nivell i sense barreres arquitectòniques, amb «un gran passeig per a vianants» sense circulació de vehicles, apunta Badia. Aquesta opció, però, només preveu una meitat del passeig, de la carretera de Cardona al carrer Pompeu Fabra, i l'altra meitat, fins al carrer de la Font, es deixaria per a una nova actuació quan es disposi de més finançament.

Aquesta proposta només renovaria una part de l'arbrat i de l'enllumenat actuals, i suposaria modificar la circulació dels vehicles i l'eliminació de les places d'aparcament de la zona, les quals caldria redistribuir als carrers laterals. L'actuació preveu, però, un augment dels espais verds i dels punts de reunió, i una millora a la parada de l'autobús.

L'altra alternativa proposada sí que inclou intervenir en tot el passeig, però únicament a la part central, on es canviaria la totalitat dels arbres i l'enllumenat. Aquesta opció mantindria la circulació de vehicles, però, a través de jardineres, se separaria l'espai dels vianants del dels vehicles, creant nous espais de relació. Es mantindrien els passos de vianants i les voreres existents, i no inclouria cap actuació a la parada d'autobús.

El passeig d'Anselm Clavé és una zona de pas important on es concentren bona part dels espais del municipi. Hi ha el casal del poble, l'Espai Godmar (antiga Fundació Aplicació) i, també, els edificis de les escoles i l'ajuntament. A més, el passeig acull el mercat del dimecres i és un lloc de pas per a les persones que van a espais com la piscina i el camp de futbol. En conjunt, es tracta d'una zona de Callús força transitada i que convé arreglar, ja que l'asfalt s'aixeca a causa dels arbres i està molt deteriorat.

Els veïns de la població que siguin més grans de 16 anys tenen fins aquest dijous per anar a l'ajuntament a votar quina de les dues opcions els convenç més. Per dur a terme els treballs, el consistori disposa d'una subvenció de la Diputació de Barcelona de 253.000 euros.