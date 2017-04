Cal Sitges es consolida com a epicentre de l'activitat cultural

El complex de Cal Sitges, a tocar del passeig Diagonal, artèria principal del certamen, ha esdevingut en els darrers anys un espai actiu i participatiu dins la Fira d'Artés. Per tercer any, acollirà la Fira de la Cervesa Artesana, un espai consolidat i que representa un dels punts de concurrència de gent més rellevants del certamen artesenc.



El complex serà la seu d'un gran nombre d'activitats culturals que es faran durant tota la fira. La sala 2 de Gener acollirà el divendres 21 d'abril, a 2/4 de 9 del vespre, la xerrada «Una mirada a l'actualitat», a càrrec del perirodista Antoni Bassas. Durant tot el cap de setmana, l'equipament acollirà un exposició col·lectiva amb obres d'artistes que han passat per Cacis, El Forn de la calç, i l'exposició del Concurs de Pintura Ràpida.



Concerts, una taula rodona organitzada per l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i l'actuació castellera amb Els Salats de Súria i els Picapolls de la Gavarresa són altres de les activitats que es podran trobar els dies de la fira a Cal Sitges.