Callús enllesteix la consolidació de l'edifici de les Escoles Velles amb la rehabilitació de la façana

L'Ajuntament de Callús acaba d'enllestir els treballs de millora que s'han fet a l'edifici de les Escoles Velles, l'antic centre educatiu del municipi on actualment es concentra una part de l'activitat sociocultural, amb espais com l'escola de música i el casal de jubilats. Per assegurar la continuïtat de l'equipament, el consistori ha dut a terme, des de l'any passat, un seguit de reformes que han culminat ara amb la rehabilitació de la façana de l'històric edifici.



Tot i que prèviament ja s'havien fet algunes actuacions a l'equipament, com l'arranjament del pati i la sortida per la part posterior, l'actual equip de govern d'ERC va considerar que calia una actuació a fons per assegurar el manteniment de l'edifici en bones condicions. Així doncs, l'any passat es va arreglar la coberta i enguany s'ha actuat a la façana.



Aquests darrers treballs, que s'acaben d'enllestir, han consistit en la rehabilitació de la façana, «que estava molt malmesa», assegura l'alcalde de Callús, Joan Badia. A banda de renovar l'arrebossat i la pintura blanca que caracteritza la façana, també s'han fet nous els finestrons «mantenint l'estil antic», apunta Badia. Tot i que quan es va treure l'arrebossat, algunes persones van demanar que es deixés l'obra vista, el consistori ho va descartar perquè es tracta d'un material «molt porós i el manteniment era molt car».



El batlle ha destacat el gran nombre de persones que diàriament fan activitats a les Escoles Velles, tenint en compte que acull l'escola de música, el casal de jubilats, l'Esplai i el Col·lectiu de Dones, entre d'altres. L'equipament, que s'ha reformat amb fons municipals, també disposa d'un espai que es lloga per a activitats familiars.



Les Escoles Velles van ser inaugurades l'any 1933, en l'època de la Generalitat Republicana, per l'aleshores President Francesc Macià. El consistori destaca la importància, en aquell moment, de disposar d'unes escoles noves, perquè van reconèixer la importància de l'educació formal i obligatòria que fins aleshores s'havia desenvolupat en espais poc adequats.



Amb la nova escola Joventut, el centre va deixar de tenir aquesta funció i l'edifici es va destinar a altres usos. L'any vinent, coincidint amb el 75è aniversari de les Escoles Velles, l'Ajuntament de Callús preveu organitzar una celebració per commemorar l'efermèride.