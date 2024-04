Castellbell i el Vilar constitueix el Consell Educatiu Municipal de l’actual mandat

Castellbell i el Vilar ha constituït el Consell Educatiu Municipal de l’actual mandat 2023-2027 amb la voluntat que sigui un espai de diàleg i treball compartit per tota la comunitat educativa del municipi. En aquesta trobada inicial també van participar-hi per primera vegada els ajuntaments de Monistrol de Montserrat i de Marganell per compartir necessitats i treballar conjuntament.

En el marc de la sessió inicial es van compartir els informes i estudis de seguretat que aconsellen tallar el pi del pati de l’Escola Jaume Balmes que permetrà ampliar l’espai de joc, que ara queda restringit. En paral·lel, també es va acordar programar les reunions del Consell Educatiu Municipal cada sis mesos (octubre i maig) i fomentar una millor coordinació entre els centres educatius municipals i els serveis socials municipals. Finalment, es va donar llum verda a la creació del Consell d’Infants de Castellbell i el Vilar en què podran participar infants des de 1r de Primària fins a 3r d’ESO.

Àmplia representació

La trobada va comptar amb la participació de prop d’una vintena de persones representants dels tres centres educatius del municipi, representants de les famílies, AFAs, associacions de Castellbell i el Vilar i personal tècnic de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar en matèria d’Educació, Medi Ambient i Protecció Civil. Dels dos grups municipals amb representació al consistori únicament va assistir-hi un representant de Sumem per Castellbell i el Vilar.