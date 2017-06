ERC de Sallent reclama més freqüència horària de busos cap a Manresa i Berga

El grup municipal d'ERC a Sallent denuncia les deficiències en el servei de transport públic que té el poble, i demana un increment de la freqüència de busos que ofereix la companyia ALSA per anar cap a Manresa i Berga. Els republicans busquen la complicitat de la resta de formacions polítiques, i per això presentaran una moció al ple de dimecres en què es pretén fer pinya per pressionar de forma conjunta tant la Generalitat com la companyia.

Actualment, els sallentins disposen d'un bus aproximadament cada hora per anar a Manresa i a Berga els dies laborables, i els diumenges i festius aquest servei «queda reduït a la mínima expressió», apunten els republicans, i posen d'exemple que hi ha un bus que fa el trajecte Sallent-Berga a les 13.12 h, i el següent no és fins a les 18.27 h.

ERC compara la situació que viu Sallent respecte al transport públic amb municipis propers com Sant Fruitós o Santpedor (pertanyen a una altra línia), que els dies laborables disposen d'un bus cada mitja hora per anar a Manresa, «i això evidencia la diferència i el perjudici amb què es troba Sallent». ERC sosté que aquesta problemàtica fa temps que s'arrossega, «quan el transport públic ha esdevingut una necesitat de primer ordre per motius de treball, estudis o salut, entre d'altres». Davant d'això, ERC lamenta que, en lloc de solucions, el transport públic es manté «com un tema greu que patim des de fa anys a Sallent, on la discriminació i el geuge comparatiu amb altres municipis és més que evident».



Un servei deficient

Més enllà de la baixa freqüència de la línia, ERC també considera que el servei presenta deficiències en altres aspectes, «des de retards en els horaris previstos, fins a busos que arribaven plens a Sallent i no han recollit els passatgers, o deficiències en la neteja».

Per tot plegat, la moció que ERC presentarà al ple de dimecres vol manifestar «la clara necessitat de millorar i ampliar les opcions de transport públic que hi ha a Sallent en la línia Manresa-Berga i Berga-Manresa». En segon lloc, vol reclamar a la secretaria d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat la necessitat tant de millorar la freqüència diària de busos Sallent-Manresa i viceversa, com d'incrementar el servei els diumenges i festius a Manresa i Berga. I tot plegat, es vol comunicar a la Generalitat, al Consell Comarcal i a ALSA.