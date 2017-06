Mor un home de 66 anys a Mura per un cop de calor quan practicava ciclisme

Un ciclista de 66 anys va morir ahir al matí per un possible cop de calor a Mura, segons va informar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'avís es va rebre a les 10.55 hores, i el sinistre va tenir lloc al quilòmetre 25 de la B-124, a la carretera del coll de Lligabosses, entre Sant Llorenç Savall i Monistrol de Calders. A causa de la calorada, el ciclista es va desplomar i va entrar en aturada cardiorespiratòria. Malgrat les maniobres de reanimació, l'home va morir. Per atendre l'emergència el SEM va activar una ambulància i l'helicòpter medicalitzat.

El SEM insistia ahir que, tot i que la calor semblava la causa més probable de la mort, s'ha de fer l'autòpsia per determinar exactament què va provocar l'aturada cardíaca.

L'home de 66 anys és l'única víctima mortal, que se sàpiga, per l'actual onada de calor.

Tot i la insistència d'aquest diari per saber d'on era la víctima, els Mossos d'Esquadra no van facilitar-ne la informació. Durant els darrers quatre dies d'onada de calor –des de dijous fins ahir, diumenge-, el 061 CatSalut Respon ha atès 223 incidents, en 147 dels quals ha estat necessari activar un metge a domicili o una ambulància del SEM.

Paral·lelament, el telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut 80 avisos.