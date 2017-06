Navàs cedeix a la Generalitat el terreny per a la construcció de l'institut definitiu

L'Ajuntament de Navàs ha acordat cedir a la Generalitat els ter-renys situats al costat del pavelló esportiu per a la construcció del que ha de ser l'edifici definitiu de l'institut públic. Es tracta d'un solar de 35.217 metres quadrats, de propietat municipal i totalment lliures d'edificacions, que en el futur pla d'ordenació municipal ja està qualificat com a espai per a equipaments.

En el ple municipal que l'Ajuntament navassenc celebrava ahir al vespre era previst que s'aprovés aquest darrer pas, el document de cessió al departament d'Ensenyament, que a partir d'aquest moment passa a tenir la pilota damunt la seva teulada. Amb el ter-reny cedit, ha d'engegar el procediment per redactar el projecte i començar a establir un calendari de construcció.

No és una urgència immediata, però sí que hi ha una data en l'horitzó que fa necessari que s'hi comenci a treballar: la ubicació actual de l'institut, que està instal·lat en barracons, és en un terreny de titularitat privada per al qual es va negociar una cessió de deu anys. Aquest acord es va formalitzar a mitjan 2012 i, per tant, s'exhaureix d'aquí a cinc anys. El centre públic de secundària de Navàs va néixer l'any 2011, després d'una llarga i tensa campanya de reivindicació, que va comportar fins i tot manifestacions i concentracions a l'escola. Va arrencar el curs 2011-2012 amb dues línies de primer d'ESO, que es van ubicar en un primer moment a l'edifici de l'escola municipal de música.

El curs següent, ja amb primer i segon d'ESO, es va traslladar –poc després d'iniciar-se el curs– a la ubicació actual, uns terrenys que hi ha situats al costat del complex de piscines l'Eix, on ha anat creixent amb barracons a mesura que anava guanyant cursos. Aquest és el sisè, i per tant en fa dos ja va completar tota la secundària obligatòria.

El model de centre en el futur edifici és el que es coneix com a institut-escola, és a dir, un centre que cobreix tota l'educació obligatòria (fins a quart d'ESO, però sense batxillerat).

Igual que ara ho fa en la ubicació provisional, quan disposi de l'edifici definitiu l'institut de secundària Navàs completarà i complementarà la línia d'ense-nyament públic de primària de l'escola Sant Jordi.