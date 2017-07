El Moianès celebra la Universitat d'Estiu amb més d'un centenar d'alumnes

Més d'un centenar de persones prenen part aquesta setmana en la Universitat d'Estiu del Moianès, xifra que ha superat amb escreix la de les dues edicions anteriors. Enguany es porta a terme un curs de mindfulness per a tothom i un altre de gestió de les emocions, com a eines per a la millora de la vida emocional.

El curs de mindfulness ha tingut tan bona resposta que per raons de capacitat s'ha hagut de traslladar al local de les Faixes. Més de 40 alumnes participen en cadascuna de les sessions.

Quant al curs de gestió de les emocions, té la presència d'experts de renom que han impartit diferents sessions.